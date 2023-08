La7.it - Ci sarebbero sospetti su un militante dell'area anarco - antagonista per l'della linea Alta Velocità avvenuta martedì dopo la segnalazione di persone in una galleria tra Firenze ...Per l'di alcune ore dell' Alta Velocità nella giornata di martedì 8 agosto, a causa di "estranei in galleria" e un falso allarme bomba che ha causato ritardi deifino a 300 minuti, gli ...I lavori inizieranno sabato 12 agosto e termineranno domenica 10 settembre 2023 con l'totale della linea. Per tutta la durata degli interventi iverranno sostituiti da bus per l'...

Treni, interruzione alta velocità Firenze-Bologna: sospetti su un anarchico TGLA7

La Polizia di Stato di Lecco ha arrestato due cittadini centroafricani, rispettivamente di 22 e 25 anni, perchè resisi responsabili ...Ci sarebbero sospetti su un militante dell'area anarco-antagonista per l'interruzione della linea Alta Velocità avvenuta martedì dopo la segnalazione di persone in una galleria tra Firenze e Bologna e ...