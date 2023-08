Trasporto aereo | Gelmetti Fdi | ' Ryanair eviti consulenti di diritto commerciale low cost'

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Il biglietto low-ha fatto la fortuna di, ma non sempre il presunto beneficio economico per il consumatore si è tramutato in un servizio adeguato, anziha violato negli ultimi anni molto le regole di mercato, tant'è che ha subito ben 11 violazioni dalla autorità per la concorrenza e il mercato nell'ultimo periodo. Il ceo di, prima di criticare il governo italiano e le sue scelte che sono solo a difesa dei consumatori italiani, non utilizzidida prezzi low-, il low-non è sempre vantaggioso. L'Italia, patria del, ha ottimidi, meglio che ...

Roma, 10 ago. " "La reazione di Ryanair sui recenti provvedimenti del governo testimonia che, al contrario di quanto l'opposizione racconta, l'esecutivo non adotta misure spot. Negli anni, e questo lo ...E speriamo che possa e voglia continuare a farlo alle migliori condizioni di mercato, per la convenienza di chi, con le tariffe convenienti, ha potuto fruire del mezzo. Tuttavia è difficile ...Invece di fissare regole e paletti, l'Italia dovrebbe assicurarsi che il mercato delsia concorrenziale , con tante compagnie a contendersi i viaggiatori. Abbonati per leggere anche ...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "La reazione di Ryanair sui recenti provvedimenti del governo testimonia che, al contrario di quanto l’opposizione racconta, l’esecutivo non adotta misure spot. Negli anni, ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Tutti i consumatori hanno apprezzato nel tempo i vantaggi di compagnie come Ryanair. È un bene che possa offrire servizi in Italia oltre che in tutto il mondo. E speriamo ...