Tragedia in Ecuador | Assassinato il candidato presidenziale e giornalista Fernando Villavicencio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma - Il clima politico dell'è stato scosso da un evento scioccante: ilalle elezioni presidenziali e rinomato, è stato brutalmentedurante un comizio di campagna elettorale. La vittima, di 59 anni, stava portando avanti una campagna elettorale per la presidenza del Paese e rappresentava la fazione di governo in carica., riconosciuto anche per la sua attività giornalistica, era il protetto politico del presidente uscente Guillermo Lasso. La sparatoria mortale si è verificata al termine di un raduno politico in una scuola di Quito, la capitale dell'. Laè stata confermata poco dopo l'attacco dalla Clinica de la ...