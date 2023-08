Tragedia a Francavilla | Morto il Capo Operaio Comunale Folgorato a Lavoro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Chieti - Lutto sua Mare in seguito alla scomparsa di Giancarlo Carulli,del Comune, vittima di una tragica folgorazione mentre si trovava alsu un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo una coraggiosa lotta per la vita durata cinque giorni, Carulli, 64 anni, si è spento nel Centro grandi ustionati del Sant'Eugenio a Roma, dove era stato trasferito per le cure necessarie. Le ustioni che avevano colpito il suo corpo, coprendone il 90%, si sono rivelate insuperabili nonostante i tentativi dei medici e il sostegno dei suoi cari. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto l'intera comunità di, dove Giancarlo Carulli era una figura molto conosciuta e rispettata. Il sindaco Luisa Russo ha voluto esprimere le condoglianze a nome di tutta ...

