Traffico Roma del 10-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani risolti i problemi legati all’incidente avvenuto sulla A1Napoli tra la diramazionesud e Valmontone verso Napoli autostrada e regolarmente percorribile regolare ilOra anche sulla A12-civitavecchia trattori in pietra e Cerveteri in direzione della via Aurelia rallentamenti aldel raccordo anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia e poi interna tra Tiburtina e svincolo A24 per Teramo file anche sul percorso Urbano della A24 da Tor Cervara al Raccordo Anulare in città in vista del cantiere che interesserà Piazza Pia da oggi modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati cambia il senso di marcia in via di via Attilio Regolo e in via Fabio Massimo domani sarà modificato ...