Traffico Roma del 10-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla tangenziale è stata da poco riaperta alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni era stata chiusa per lavori la circolazione è tornata regolare lavori in corso sull’Aurelia ilin coda Verso il raccordo tra la Aurelia Antica in via della Maglianella ripercussioni anche per ilproveniente da via di Acquafredda a Primavallein coda in via del Forte Braschi per un incidente avvenuto in prossimità di via Giulia Grisi altri incidenti in viale Furio Camillo incrocio con la Tuscolana in via Abate ugone altezza di via di Donna Olimpia e in via nei pressi di via Isonzo In tutti i casi prudenza per i rallentamenti in zonanina riaperta alvia Petrocelli era ...