Traffico Roma del 10-08-2023 ore 11 | 30

(Di giovedì 10 agosto 2023) Luceverdementre Mattia l’ascolto sulla tangenziale est ancora chiusa per lavori la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni inevitabili le file che al momento partono da via delle Valli in zonanina chiusa per incidente via Biagio Petrocelli tra largo Riccardo Monaco e viale Schiavonetti In entrambe le direzioni in via del Fosso di Santo Spirito zona Ottavia incidente in prossimità di via Inzago possibili rallentamenti sulla Pontina per lavori si transita su carreggiata ridotta in direzione dicode tra Spinaceto e il raccordo per lavori di potatura lunghe Code in uscita dasull’Aurelia tra via dei Casali santovetti e della Maglianella ripercussioni per ilanche in via di Acquafredda verso l’Aurelia in vista del cantiere che interesserà Piazza ...