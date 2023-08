Traffico Roma del 10-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione incidente sulla via Aurelia Ci sono file tra Castel di Guido e Casal Lumbroso Verso il raccordo chiusa per lavori la Galleria della Nuova Circonvallazione interna direzione San Giovanni per questo si sono formati code sulla tangenziale Tra viale Somalia e la Nomentana rallentamenti in direzione della tangenziale sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio sulla Pontina auto in coda tra Castel di Decima in raccordo versonel tratto oltre i lavori anche un incidente a partire da oggi a Prati modifiche alla viabilità per il cantiere in piazza Pia cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio Regolo e via Fabio Massimo attenzione alla segnaletica Inoltre questa notte e anche domani notte dalle 22 alle 6 chiuso alil ponte Vittorio Emanuele II i dettagli di queste ...