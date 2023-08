Tra Gcap ed esercitazioni La partnership militare Italia-Giappone secondo Camporini

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il 2009 fu un anno difficile per l’economia mondiale, ena in particolare, e la parola d’ordine per chi gestiva fondi pubblici era “tagliare”. La Difesa fu fortemente penalizzata e si cercò di risparmiare l’impossibile; un provvedimento fu quello della revisione dello schieramento degli addetti militari: alcune sedi vennero accorpate, altre vennero semplicemente chiuse. Tra quelle da chiudere venne presa in considerazione la sede di Tokyo, in quanto i rapporti tra i due Paesi in tema di difesa erano da anni praticamente inesistenti, sia dal punto di vista della cooperazionesia da quello industriale. L’importanza dei rapporti bilaterali, tuttavia, era tale da far scartare l’idea ed oggi, a distanza di pochi anni, dobbiamo esserne oltremodo lieti. Non solo in questo periodo è radicalmente mutato il quadro strategico, ma si sono via via ...