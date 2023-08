Totò Schillaci vicino alla morte | la rivelazione | “Aggrappato a lui”

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’eroe di Italia ’90,, ha parlato apertamente della malattia: le parole dell’ex calciatore sono toccanti. Italia ’90 ha rappresentato per molti un momento bellissimo della vita. In quello che ad oggi rimane l’ultimo mondiale organizzato dal nostro Paese, gli azzurri hanno emozionato con una squadra giovane e ricca di talento, una squadra che partiva senza i favori del pronostico e che è andata ad un passo dal raggiungere la finale del torneo. L’eroe di Italia ’90 ha vissuto un periodo durissimo dopo la diagnosi – Instagram @totogoal90 – Grantennistoscana.itIl supporto incessante del pubblico, unitovoglia della squadra di andare oltre l’ostacolo ha reso quella formazione “magica” come le notti cantate da Gianna Nannini. Il percorso sinosemifinale era stato impeccabile, con gli azzurri capaci ...