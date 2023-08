Toronto Atp | Sinner vince il derby azzurro su Berrettini

(Di giovedì 10 agosto 2023) Jannickfa suo ilcontro Matteoal torneo Atp di. L'altoatesino, testa di serie numero 7, si è imposto in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 3. Agli ottavi ...

Jannick Sinner fa suo il derby azzurro contro Matteo Berrettini al torneodi. L'altoatesino, testa di serie numero 7, si è imposto in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 3.Il derby italiano al Masters 1000 disorride a Jannik Sinner. L'altoatesino ha battuto Matteo Berrettini nel 2° turno del torneo canadese con lo score di 6 - 4, 6 - 3 in un'ora e 30 minuti di ...Esordio vittorioso per Jannik Sinner nel "National Bank Open", sestoMasters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sul cemento di(dove si disputa ad ...

Toronto, derby a Sinner: Berrettini ko in 2 set Sky Sport

Jannik Sinner affronterà Andy Murray negli ottavi del torneo 1000 di Toronto. Sinner-Murray non si disputerà prima delle 3 di notte ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky.Calato il sipario su un'intensa giornata di incontri nel Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese si è definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del prestigioso torneo nordamericano ...