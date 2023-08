Torneo dell’Acropolis | Pozzecco | “Giochiamo un basket diverso da quello di tutti gli altri”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’Italia resta imbattuta nelle amichevoli di preparazione ai Mondiali di2023 e, dopo la Trentino Cup, si prende anche ilbattendo Serbia e Grecia ad Atene. “Siamo più che contenti. Anche stasera i ragazzi hanno giocato da squadra e questo mi rende orgoglioso – la soddisfazione del ct Gianmarcodopo il 74-70 agli ellenici –undadiglie chiunque entra viene utilizzato per quel che sa fare in un contesto di grande libertà. È stata una bella partita, il pubblico certamente si è divertito”. Tra i protagonisti della vittoria c’è Simone Fontecchio. “Queste sono ancora amichevoli ma siamo contenti per la vittoria e soprattutto per come ...