Torneo dell’Acropoli | è una splendida Italbasket | gli Azzurri vincono con la Serbia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 agosto 2023) Atene – E’ iniziato con unavittoria ilper l’Italia del Basket Maschile, che si avvicina a grandi passi al Mondiale di fine agosto. Glihanno battuto laper 89-88 e proseguono oggi il cammino in competizione contro la Grecia, padrona di casa. E’ stata una bella Italia quella che è scesa sul parquet, sfoderando determinazione, tecnica e talento. Salgono a tre le vittorie nelle ultime quattro partite con latra gare ufficiali e amichevoli. Come riporta la nota di fip.it. Il miglior marcatore azzurro è stato ancora una volta Simone Fontecchio con 13 punti. Doppia da 11 punti e 11 rimbalzi per Achille Polonara. In doppia cifra anche Matteo Spagnolo (12). La Nazionale gioca la terza amichevole in vista del...