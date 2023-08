Torna il caldo africano | nel weekend afa e fino a 40 gradi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Arriva l’anticiclone subtropicale di origine africana proveniente dalla Spagna, dove è già in corso un’allerta per il calore

ROMA -l'anticiclone africano che porterà, anche in Abruzzo, per i prossimi 10 giorni, con il rischio di afa dovuto all'umidità. Il cielo sarà sereno quasi ovunque, l'unica eccezione il Nord con ...Ferragosto con sole eLe temperature saliranno gradualmente con un primo picco tra il 14 ed il 15 al Centro - Nord, con un Ferragosto soleggiato,e senza vento. Condizioni meteo buone, se ...Cielo sereno quasi ovunque, stelle visibili la notte di San Lorenzo Di: Redazione Sardegna Livein Italia l'anticiclone africano che porteràper i prossimi 10 giorni, con il rischio di afa dovuto all'umidità. Il cielo sarà sereno quasi ovunque, con qualche passaggio nuvoloso solo al ...

Torna il caldo, nel weekend afa e fino a 40 gradi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Nuova sfuriata del giornalista e conduttore tv, Jeremy Clarkson: questa volta il presentatore di The Grand Tour si scaglia contro i meteorologi.Le previsioni meteo per il weekend e per Ferragosto ci dicono che torna l’anticiclone africano che porterà caldo per i prossimi 10 giorni. Con il rischio di afa dovuto all’umidità. Il cielo sarà seren ...