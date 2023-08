Torna Asiago Live con Elettra Lamborghini e Raf

(Di giovedì 10 agosto 2023) Non si fermano ancora le rassegne musicali previste per la bella stagione. Anzi, continuano ad animare le piazze italiane a ritmo di musica e balli per far divertire e scatenare il pubblico. Il prossimo appuntamento è previsto adper l’che vedrà importanti ospiti. Si riempie di nomi il cartellone dell’, il festival che andrà in scena nel caratteristico e rinomato paese nella provincia di Vicenza in Veneto. Fino al 13 di agosto ci saranno diversi ospiti, tra cui anche importanti nomi del panorama musicale italiano che saliranno sul palco per regalare ai loro fan inedite performance. Anchesul palco dell'””, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagper ...

Il suo ' Viva Rai2 ', dopo il successo della prima edizione, tornerà in onda a fine novembre ma non da via: 'Andrà in onda dal Foro Italico Non è da escludere ma non è l'unica soluzione. ...Ogni occasione è unica con l'DOP e la sua autenticità protagonista dello spot con un racconto moderno ed accattivante, reso ancor più potente dal brano originale di grande appeal, "See far", ...... e Pino Insegno per vendicare l'onore dell'azienda minaccia di marciare su viaal grido di '... Non solo cumuli di rifiuti e incidenti automobilistici, dunque: la stradaa essere ...

Light 2023, a Ferragosto torna Ghiaccio Spettacolo al Palaghiaccio ... L'altopiano

Mario Rigoni Stern, nato e cresciuto ad Asiago, nell’altipiano dei Sette Comuni, inizia il corso per alpino «aspirante specializzato sciatore rocciatore» il 1° dicembre 1938, presso la Scuola centrale ...