Torino | Tameze | 'Volevo cambiare obiettivi rispetto al Verona | Juric fondamentale'

(Di giovedì 10 agosto 2023) Adrien, nuovo acquisto del, ha parlato in conferenza stampa: "Mi sono sentito subito bene con il presidente Cairo, è un...

Ad accompagnare, che alvestirà la maglia col numero 61 (anno di nascita dellla mamma Martha) c'era il ds Davide Vagnati, impegnato a definire la trattativa che porterà allo scambio fra ...e Juric, infatti, si sono assaporati tempo fa in quel di Verona ed ora e per il futuro condivideranno l'esperienza in quel di. Oggi è stato il giorno della presentazione di. Le ...... è un Toro ambizioso, se vinciamo le partite è inevitabile poter pensare all'Europa": il nuovo centrocampista granata, Adrien, si presenta allo stadio Olimpico Grande. "E' stata una ...

Torino, Tameze si presenta: “Possiamo andare in Europa” Toro News

'Non sento la pressione, la presenza di Juric importante per la mia scelta', ha spiegato l'ex Verona TORINO (ITALPRESS) - Prime parole da ...Adrien Tameze, nuovo acquisto del Torino, ha parlato in conferenza stampa: "Mi sono sentito subito bene con il presidente Cairo, è una grande persona. Abbiamo fatto tutto veloce" RUOLO - "Guardo tanto ...