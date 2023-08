Torino | Tameze | «Juric lo conosco | decisivo per convincermi»

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le parole di Adrien, nuovo acquisto del, nella conferenza stampa di presentazione del centrocampista Adrienha parlato oggi in conferenza stampa alla sua presentazione da nuovo giocatore deldi, tecnico che lo conosce dai tempi di Verona e che lo ha voluto fortemente. Di seguito le sue parole. RUOLO PREFERITI – «Guardo tanto calcio anche in tv,mi faceva fare tutti i ruoli, anche difensore e attaccante. Posso fare tutto, dipendere cosa serve alla squadra. Il mio preferito è il centrocampista, quando c’è bisogno posso fare altri ruoli». PESO DINELLA TRATTATIVA – «Un peso importante…bene il suo spirito e le sue ambizioni, lo volevo tanto. Il Toro è una squadra forte, era difficile giocarci ...

Torino, Tameze si presenta: “Possiamo andare in Europa” Toro News

Il centrocampista prelevato dal Verona: "Da un po' di tempo volevo andarmene, ho colto al volo questa opportunità"