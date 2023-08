Tonino Zera | allo scenografo il premio Campari Passion for Film

(Di giovedì 10 agosto 2023) E’ stato attribuitoitaliano(Il primo re, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Vallanzasca – Gli angeli del male) ilfordell’80/ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Quando avverrà la consegna del? La consegna delavrà luogo sabato 2 settembre in Sala Grande (Palazzo del Cinema), alle 21.45, prima della proiezione Fuori Concorso di The Palace (Italia, Sviz, Polonia, Francia / 100’) di Roman Polanski con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke, di cui ...

