Tomiyasu può tornare in Serie A | il punto

... andando a investire circa 20 milioni di euro per il difensore, probabilmente. Non è l'... Insomma, forse sitirare su un paio di milioni, non di più. Arriverebbe a decreto, quindi con l'...Sirestare aggiornati sulla partita a partire da un'ora prima del fischio d'inizio quando ... A disposizione: Turner M., Holding R., Kiwior J.,T. Allenatore: Arteta M.. Reti: al 32 st ...... con Merih Demiral (25) dell'Atalanta e Takehiro(24) dell'Arsenal come principali indiziati (il giapponese è la prima scelta, ma solo in prestito). Perché il Napolisaltare (nel ...

Inter: proposto Tomiyasu, può essere un'occasione. Le cifre Calciomercato.com