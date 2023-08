Tiberio Timperi e la “frisella di Belen” | scoppia il caso tv | il video ormai virale

(Di giovedì 10 agosto 2023), evidentemente, è stanco. È agosto, tutti sono al mare e lui invece è a Unomattina Estate, con giacca e camicia, a cercare di capire come non annoiare un pubblico già annoiato. In un momento di disperazione ha però creato ildell’estate, con un attacco di ridarella che probabilmente passerà alla storia.in preda ad un attacco di risate: si ferma il programma Dai 14 anni in su, tutti ridono sui doppi sensi.non fa eccezione e ne abbiamo avuto prova ieri, quando è partito un servizio suRodriguez e sul fatto -fondamentale nel panorama giornalistico italiano- che la Belén nazionale avesse definito su Instagram “” una sorta di focaccia con tonno e pomodoro. Il servizio era intitolato “la ...

...cosa vedranno gli spettatori nella settimana più calda dell'anno I Programmi Rai della settimana di Ferragostoa grazia Si inizia su Rai 1 alle 9 con Uno Mattina Estate in compagnia di,...'La frisella di Belen',non riesce a trattenersi: il video è viralenon riesce a smettere di ridere in direttaè scoppiato a ridere a Uno Mattina Estate per una battuta su ...... di turismo con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, di spettacolo con Marisa Laurito e Piero Chiambretti, di televisione con Massimo Giletti e, di giornalismo con ...

La frisella di Belen, Tiberio Timperi sente la frase e ride fino alle lacrime a Uno Mattina Estate Fanpage.it

L’Intrattenimento Day Time Rai non va in vacanza. Si inizia su Rai 1 alle 9 con “Uno Mattina Estate” in compagnia di Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo, per ...È diventata virale la frisella social di Paolo Conticini per un dettaglio particolare: il limone sui pomodorini ...