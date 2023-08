Tiberio Timperi e la «frisella di Belen Rodriguez» | imbarazzo a Unomattina Estate Cosa è successo

La ' frisella ' di Belen Rodriguez è tornata di attualità e ha scatenato un momento di ilarità mista a imbarazzo nel corso della puntata di Uno Mattina Estate .non è riuscito a trattenere le risate quando il collega Domenico Marocchi ha nominato la polemica della scorsa estate , legata alla frisella di Belen Rodriguez. Il conduttore ci ha ...Alla frisella di Belennon sa resistere ed esplode: ma c'era davvero così tanto da ...La frase, che non nascondeva nessun doppio senso, ha provocato un incontenibile attacco di risate di. Il racconto di Marocchi è continuato, anche se il giornalista è apparso ...

La frisella di Belen, Tiberio Timperi sente la frase e ride fino alle lacrime a Uno Mattina Estate Fanpage.it

La “frisella” di Belen Rodriguez è tornata di attualità e ha scatenato un momento di ilarità mista a imbarazzo nel corso della puntata di Uno Mattina Estate. Tiberio Timperi non è riuscito a trattener ...Tiberio Timperi, come potrete vedere, non riesce proprio a trattenersi, tanto che lo stesso giornalista, ha non poche difficoltà nel dover continuare. E non sa come uscirne, visto che la regia ...