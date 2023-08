Thuram alla ‘Lukaku’? Ecco come l’Inter sta utilizzando il francese

Leggi su inter-news

(Di giovedì 10 agosto 2023) Marcusha giocato una buona gara in Salisburgo-Inter pur non trovando lo spunto vincente. L’attaccantesi è adattato al ruolo di punta centrale in coppia con Joaquin Correa. PROFILO DIVERSO ? Arrivato ormai un mese fa, Marcussta vivendo un primo periodo di ambientamento in casa Inter. Il figlio d’arte è stato fortemente voluto dsocietà. Ilè stato messo subito al centro del progetto. Ora, si cerca di capire che ruolo avràin questa Inter. Guardando il passato, il 26enne ha sempre giocato piùpunta di movimento che di centimetri., però, senza Romelu Lukaku e Edin Dzeko, ha bisogno di questo tipo di centravanti. Un attaccante che faccia salire la squadra congelando palloni importanti ma che, allo ...