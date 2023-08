Thiago Motta | «Arnautovic-Inter? Sa cosa penso Domani gioca»

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il Bologna giocheràalle 21.15 col Cesena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Alla partita prenderà parte anche, nonostante le voci sull’: l’ha confermato. PRESENZA CERTA – In mezzo alle tante voci sull’, l’exprova a blindare il suo attaccante al Bologna: «Markoha fatto una buona preparazione, come tutti gli altri. In questo momento sta bene, poi su tutto il resto lui sa quello che, io so quello che pensa lui, la società sa quello chee io so molto bene quello che pensa la società. Poisicuramente giocherà, per tutto il resto sul mercato avete sempre la possibilità di parlare con Giovanni ...

Bologna, Thiago Motta: "Arnautovic domani gioca. Lui e il club sanno cosa penso" TUTTO mercato WEB

