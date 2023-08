Terzo polo addio | rottura tra Renzi e Calenda | Siamo due partiti separati ormai | correremo da soli

(Di giovedì 10 agosto 2023) Come un fulmine a ciel sereno, Carlo, segretario di Azione, ha annunciato ufficialmente la separazione da Matteoe dal suo partito, Italia Viva: "I gruppi parlamentari si separeranno, ma lo ha confermatostesso.due, non ho più voglia di mettermi a di

, ultimo atto ( di nuovo ). "A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi , mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini ...L'aria è sempre più tesa e ormai il divorzio ufficiale è a un passo: ilè pronto a sciogliersi come neve al sole, facendo saltare per aria il progetto che era nato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Nelle ultime settimane gli animi si ...Carlo Calenda , leader di Azione , ha confermato in televisione la fine dell'alleanza con Matteo Renzi , fondatore e numero uno di Italia Viva . Cosa ha detto Calenda sul futuro del. Il commento di Calenda sul caso della cena al Twiga . Le critiche di Calenda al governo Meloni . Cosa ha detto Calenda sul futuro del. Intervenuto ad 'Agorà', Carlo Calenda, ...

Addio Terzo polo. Calenda: “I gruppi si divideranno, ma vadano via quelli di Italia viva” la Repubblica

Il leader di Azione certifica lo strappo con i renziani: "Andassero via quando gli pare. Non voglio più discutere". Rottura per le Europee: "Ognuno andrà per la propria strada" ...Carlo Calenda ha chiarito quale sarà il futuro dell'alleanza tra Azione e Italia Viva di Matteo Renzi: le parole del politico in televisione.