Terzo polo addio | rottura tra Renzi e Calenda | Siamo due partiti separati ormai | correremo da soli

(Di giovedì 10 agosto 2023) Come un fulmine a ciel sereno, Carlo, segretario di Azione, ha annunciato ufficialmente la separazione da Matteoe dal suo partito, Italia Viva: "I gruppi parlamentari si separeranno, ma lo ha confermatostesso.due, non ho più voglia di mettermi a di

Ilsulla soglia del divorzio. Prima delle elezioni si preventivava che il centrodestra si sarebbe squagliato con l'arrivo al governo. In piena lotta per trovare un sentiero comune, invece, ...'Non c'è bisogno di menzogne, basta leggere l'intervista chiarissima e netta di Matteo Renzi. Alla fine è solo una questione di firme: quelle che Azione non aveva per presentarsi alle politiche, ...Ovviamente il disappunto serpeggia anche negli elettori del Pd e del fu. " Perché mai dovremmo votare un'alleanza fatta da partiti che fino a ieri litigavano e la pensavano diversamente su ...

Faraone a Fanpage: Terzo polo Basta polemiche, obiettivo è costruire un centro popolare e riformista Fanpage.it

Dall’Albania alle corna di Torino. E poi gli incendi, il caldo e i duelli-governo opposizione. Ecco per il lettore un breve resumè, ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Non c’è bisogno di menzogne, basta leggere l’intervista chiarissima e netta di Matteo Renzi. Alla fine è solo una questione di firme: quelle che Azione non aveva per prese ...