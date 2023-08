Tentata estorsione a imprenditori edili | due arresti VIDEO

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e della Tenenza di Casalnuovo hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto – emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di Fabio Luino, 46enne ritenuto vicino al clan Rea-Veneruso, e Giancarlo Gallucci, 45enne ritenuto vicino all’omonimo clan, entrambi di Casalnuovo, già noti alle forze dell’ordine, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato dicontinuata e aggravata della finalità e modalità mafiose. In particolare, l’attività investigativa condotta dai carabinieri ha permesso di raccogliere elementi indiziari a carico degli indagati, in ordine al tentativo diai danni di due ...

... da nonna, alla sua nipote Virginia Sanjust di Teulada, già annunciatrice Rai, con relativa condanna nel marzo di quest'anno a 1 anno e 5 mesi di reclusione pere danneggiamento ...Gli arrestati sono indiziati, a vario titolo, di, detenzione e porto d'arma comune da sparo e intralcio alla giustizia, tutti commessi con l'aggravante dalle modalità mafiose. Le ...I reati contestati dalla DDA e dal Gip di Napoli sono, a vario titolo,, intralcio alla giustizia, detenzione e porto di arma comune da sparo, "tutti aggravati dal metodo mafioso e ...

Tentata estorsione, arrestato parcheggiatore abusivo Agenzia ANSA

In primo luogo, è stato rammentato come, in tema di estorsione, le diverse condotte di violenza e minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, ...Abel, lo zio di Kata, la bambina peruviana scomparsa il 10 giugno"a Firenze, e gli altri tre"peruviani arrestati sabato scorso"sono stati interrogati dal giudice per le indagini preliminari.""Hanno da ...