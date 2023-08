Tentano di rapinare due turiste e ne feriscono una | arrestati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 3 agosto, due, mentre percorrevano piazzetta Casanova all’angolo con vicoletto San Pietro a Majella, a Napoli, erano state avvicinate da due uomini che, con la minaccia di una pistola, avevano tentato di rapinarle; le vittime avevano reagito e uno dei presunti rapinatori aveva colpito e ferito alla testa una delle due con il calcio della pistola per poi darsi alla fuga a bordo di un motociclo. Le immediate indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire in tempi brevi l’esatta dinamica dei fatti e di identificare i presunti ritenuti responsabili. Nella serata di ieri i poliziotti, nel transitare in via Foria, hanno rintracciato e bloccato uno dei due presunti rapinatori a bordo dello stesso scooter utilizzato per perpetrare il delitto, veicolo che è risultato, inoltre, provento di ...