Tentano di disfarsi della droga | arrestati due minorenni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Dante a Napoli, nell’ambito di servizi predisposti, nel transitare in via Tarsia hanno notato due giovani a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo; in quei frangenti, il passeggero si è disfatto di una busta. I poliziotti, dopo averli bloccati, li hanno identificati per un 15enne ed un 16enne, entrambi napoletani, trovandoli in possesso di 165 euro; contestualmente, hanno recuperato la busta in cui hanno rinvenuto 10 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 97 grammi e 11 involucri con circa 11 grammi di cocaina. I due minori sono statiper detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti; inoltre, il conducente è stato anche denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel ...