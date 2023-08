(Di giovedì 10 agosto 2023) AGI - Chi vive in condominio lo sa: il rischio che un assemblea si trasformi in un inferno è sempre dietro l'angolo. Che qualcuno infiammi la discussione, magari appigliandosi a cavilli e quisquilie, è sempre possibile, ma che l', che spesso ha l'ingrato compito di placare gli animi, voglia darea tutto con una tanica di benzina è un po' improbabile che accada. Improbabile ma non impossibile, se i condomini accusano l'di aver truccato i bilanci e di non saper dar conto di misteriosi ammanchi. È successo a Torino, nel quartiere Falchera, e unè scampato al peggio solo perché l'accendino si è inceppato. Come in una scena da manuale di film western, quando il grilletto è premuto a vuoto e il colpo non parte. Poi succede che le parti si ribaltano, e ...

Tenta di dar fuoco a un condomino, arrestato l'amministratore AGI - Agenzia Italia

Il fatto è accaduto in via Ivrea 18, dove era stata organizzata la riunione straordinaria, poichè stando a quanto è stato dichiarato da alcuni condomini, l'uomo è stato accusato più volte di strane ap ...