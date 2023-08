La Cgil denuncia la situazione alla Dogaia di Prato: mancanza di direttore, personale sotto organico, detenuti di difficile gestione. Il personale di polizia penitenziaria lavora oltre l'orario per ...Ieri laasta dei titoli a dieci anni da 38 miliardi di dollari, non ha mosso il mercato secondario. Oro (1.920 usd) sui minimi delle ultime quattro settimane. Ini prezzi delle materie ...... nel- decreto approvato l'altra sera, la misura, essenziale per lo sviluppo del 5G, è stata ... Le principali aree diinternazionali, in primo luogo Ucraina e Indo - Pacifico; l'Africa e ...

Tensione e maxi rissa in carcere "Tante promesse e nessun fatto" LA NAZIONE

La Cgil denuncia la situazione alla Dogaia di Prato: mancanza di direttore, personale sotto organico, detenuti di difficile gestione. Il personale di polizia penitenziaria lavora oltre l'orario per ar ...Momenti di tensione durante lo show al Circo Massimo, nei video i ragazzi scavalcano le transenne. Nessun ferito. Caterina Balivo: qualcuno ha sentito il terremoto a Roma