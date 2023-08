Tennis | Sinner vince il derby italiano con Berrettini a Toronto

La7.it - Finisce con un abbraccio e una carezza tra i due,si avvicina, tende la mano e sussurra " mi dispiace" , Berrettini gli sfiora il viso e sorridendo gli risponde " ma di che ". Il ...News JannikEra il match più atteso della notte sia a livello internazionale che soprattutto in Italia ed ha mantenuto le attese. Matteo Berrettini e Jannikhanno dato vita ad un ...Musetti vs Medvedev si giocherà sul campo principale non prima delle 20.00, mentrevs ...saranno trasmessi in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport(...

Sinner conquista il derby d'Italia e vola agli ottavi. Ma Berrettini si sta ritrovando La Gazzetta dello Sport

Il tennista altoatesino al momento dell'abbraccio ha detto: "Sei stato bravo, mi dispiace...", provocando la reazione divertita e sorpresa del romano: "E di che". "Continua così", sono le ultime ...Serata di sfide di altissimo livello per gli italiani impegnati all' Atp di Toronto 2023. A scendere in campo per gli ottavi di finale saranno infatti Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, impegnati ...