Tennis | Nick Kyrgios rinuncia anche agli US Open Un 2023 da dimenticare con una sola partita giocata

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il 2022 era stato sicuramente l’anno migliore per: lo spettacolare torneo di Wimbledon, con la finale persa contro Novak Djokovic e, in generale, una certa continuità di rendimento. Questoinvece è da incubo, assolutamente dail prima possibile. Dopo l’operazione di inizio anno è arrivato l’ennesimo forfait stagionale: l’australiano non ci sarà neUS. Fino ad ora unae persa in quel di Stoccarda sull’erba. Poi tanti, tantissimi mesi fermo a cercare di recuperare quella condizione che manca. Probabile ormai che riparta dall’anno prossimo: nel 2024 potrà sfruttare il ranking protetto per partecipare a tutti i tornei e risalire la classifica. Foto: ...

... per un infortunio al polso: gli esami avevano evidenziato una lesione dopo il ritorno tentato nell'Atp di Stoccarda, per quella che rimane fin qui l'unica partita giocata dain stagione.News Matteo Berrettini Matteo Berrettini ha sorpreso tutto il mondo delcon l'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera . Il tennista romano è tornato a ... La reazione di...Le sue parole e rivelazioni hanno colpito molte persone, anche altri giocatori del circuito come nel caso diKyrgios .

