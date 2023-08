Temptation Island Winter | una coppia di Amici 22 nel cast? L’idea di Maria De Filippi

Perch alzi la mano chi non ha sfogliato in spiaggia un rotocalco scandalistico, non si è mai soffermato su un post di corna famose o ha guardato l'acclamato(che di corna e cornuti, ...Clemente Mimun , giornalista e direttore del Tg5 , è stato intervistato da Chi , dove ha avuto modo di dire la sua sue sull'ingresso al reality di Cesara Buonamici come unica opinionista al Grande Fratello Vip , una scelta che aveva suscitato qualche perplessità. Ecco le sue parole. Cesara ...Roberta De Grazia , una delle tentatrici dell'ultima edizione del realitycondotto da Filippo Bisciglia , continua con la guerra contro Gabriela Chieffo a suon di frecciate social. Tra le due non corre certo buon sangue, e la polemica sembra proprio non ...

Temptation Island, Gabriela risponde a Roberta: "Non mi abbasso" Libero Magazine

Il Grande Fratello Vip ripartirà a settembre con Cesara Buonamici come nuova opinionista. Un dirigente Mediaset ha detto la sua a riguardo.Continua lo scontro a distanza tra fidanzate e tentatrici dell’ultima edizione del reality. Volano frecciate social a non finire. Ecco cosa sta accadendo.