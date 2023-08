Temptation Island | Greta replica alle stoccate di Perla | cosa ha detto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 10 agosto 2023) In queste ore,Rossetti ha aperto la box di domande su Instagram ed ha rispostocuriosità dei suoi fan. Molte domande, chiaramente, erano riferite al suo percorso a, a come sta procedendo la relazione con Mirko Brunetti e ancherecentidi. Quest'ultima, infatti, in questi giorni ha pubblicato un video insieme alla sua ex compagna d'avventura Francesca, in cui sembrava prendere in giro un video pubblicato poco prima da Mirko e. Nello specifico, il riferimento era per la clip girata in auto dai due neo-fidanzati mentre si baciavano appassionatamente. Ebbene,ha deciso di rivelare chepensa in merito a quanto accaduto. Le parole adoperate dalla ragazza, ...