Temptation Island 10 | Gabriela Chieffo parla del suo rapporto con Giuseppe Ferrara e rivela in cosa è cambiata la loro relazione dopo il programma

(Di giovedì 10 agosto 2023) La decima edizione disi è conclusa ormai da qualche settimana, registrando un ottimo risultato in termini di ascolti, grazie alla conduzione di Filippo Bisciglia da un lato e alla presenza di coppie particolarmente turbolente, che non hanno certo fatto annoiare i telespettatori con lestorie e con i legami che hanno costruito nei rispettivi villaggi con i tentatori e le tentatrici. Tra le coppie che più hanno fatto discutere c’è senza dubbio quella formata dai napoletani: i due si sono fidanzati da giovanissimi, quandoaveva solo 12 anni e da allora non si sono più lasciati. Negli ultimi mesi, però,aveva tradito la fidanzata iscrivendosi su un sito di ...

... nel loro 'privato', si sono resi protagonisti di qualcosa di molto simile a quanto visto fino a poche settimane fa durante l'ultima edizione di. Si parla di corna, ovviamente, e c'...A sorpresa Greta Rossetti dopo2023 non sfrutta quanto accaduto nei giorni scorsi per attaccare Perla Vatiero. Per chi non lo sapesse, l'ex tentatrice si sta godendo la sua relazione amorosa con Mirko Brunetti, ...Il video non è solo diventato virale, come capita a tanti video, ma questa storia che intreccia il mondo della finanza a quello della politica e della Torino bene (in salsa), è ...

Temptation Island: Alessia Bottiglia rompe il silenzio su Perla Vatiero e poi svela la verità sul rapporto con Davide Rosati ComingSoon.it

Perla, ex protagonista di Temptation Island, rompe il silenzio e commenta il video di Greta con Mirko, suo ex fidanzato ...Uno dei fidanzati dell’ultima edizione di Temptation Island ha vuotato il sacco svelando cosa pensa davvero dell’esperienza nel reality e delle tentatrici!