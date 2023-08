Teggiano | al via ‘Alla tavola della principessa Costanza”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn monito contro l’inutilità di tutte le guerre: è questo l’attualissimo messaggio che rappresenta la novità più eclatante de “Alla”, la Festa Medievale per eccellenza organizzata dalla Pro Locoed in programma nella città d’arte del Vallo di Diano l’11, 12 e 13 agosto. Quella che sta per iniziare si preannuncia un’edizione particolarmente significativa, e già in premessa può vantare il record di richieste di partecipazione al Corteo Storico (i figuranti supereranno quota 500) e la certezza di poter riattivare finalmente a pieno regime la spettacolare macchina del tempo, dopo i condizionamenti causati dalla pandemia. In attesa di rivedere il prossimo anno l’Assalto al Castello, che rappresenta uno dei momenti più acclamati ...