TCA Awards 2023 | trionfano Succession e The Bear Ecco tutti i premi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tutto secondo pronostico., della HBO, è la serie televisiva che ha trionfato ai TCA. Mentre continua lo sciopero di sceneggiatori e attori, la Television Critics Association ha deciso di assegnare i suoiannuali, ma senza cerimonie né dirette televisive.dunque, giunto alla quarta e ultima stagione, è stata la serie a vincere il maggior numero di, tra cui programma dell’anno e miglior drama. L’altro vincitore di quest’anno è Thedi FX, scelto come miglior nuovo programma e miglior comedy. Nonostante le 5 nomination, The Last od Us non è riuscito a portare a casa nessuno. Lo scontro di Netflix è la miglior miniserie. Tra gli attori sono statiati Rhea Seehorn, Better ...

I premi della Television Critics Association sono andati anche a Ms. Marvel e a Rhea Seehorn per Better Call Saul...... la Television Critics Association ha deciso di annunciare i vincitori della 39esima edizione dei suoisenza ulteriori indugi, ma anche senza alcuna cerimonia di premiazione e ...La quarta e ultima stagione di Succession ha conquistato il mondo intero ottenendo anche numerosissime candidature agli Emmy. I, come ogni anno, sono un'ottima bussola in vista della ...

