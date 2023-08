Taylor Swift annuncia “1989 Taylor’s Version” E si scommette sul ritorno al caschetto

Leggi su amica

(Di giovedì 10 agosto 2023)si riappropria, ancora una volta, della sua musica. Il 27 ottobre 2023, infatti, uscirà 1989 (’s Version). Una nuova edizione del suo amatissimo album del 2014, che include pezzi di successo come Shake It Off e Blank Space. Esattamente nove anni dopo, dunque, la cantante che sembra abbia alzato il Pil americano del 2,4% infiamma i fan ri-registrando uno dei suoi album più amati. Dei piccoli spoiler sono già stati resi noti. This Love, ad esempio, è apparso nella serie tv Amazon Prime The Summer I Turned Pretty. Wildest Dream nella versione di, invece, è virale su TikTok da settembre 2021. Quello delle ri-registrazioni è un processo in atto da tempo., infatti, si è riappropriata di tutti i suoi album dopo che Big Machine Records è stata venduta a ...