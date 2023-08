Antonydi nuovo al centro della bufera. Il direttore di gara che ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia e che è stato duramente contestato da Josè Mourinho , è stato designato per ...Sinner ha soffertoprima frazione, annullando ben sette palle break in favore di Berrettini, ... Avanzano, infine,Fritz, ottavo favorito del seeding, vincitore su Ugo Humbert per 7 - 6 (7) ...Swift sta vivendo nuovamente il 1989 . L'ultimo ingressoserie di ri - registrazioni's Version è infatti il suo album del 2014 , che include tre singoli finiti al numero uno della classifica USA Shake It Off , Blank Space e Bad Blood . Swift ...

Taylor nella bufera: i tifosi di Liverpool e Chelsea gli si scagliano contro Corriere dello Sport

10 ago 2023 - La popstar annuncia l'uscita del disco: i fan prendono d'assalto il sito. Nel 2024 altri due album.L'arbitro che ha diretto la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia, di nuovo al centro delle polemiche ...