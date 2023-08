Tasse alle banche | Rampelli | «Quattro miliardi che saranno destinati a famiglie e imprese»

(Di giovedì 10 agosto 2023) «La Banca centrale europea ha deciso di ricorrere all’aumento dei tassi d’interesse per contrastare l’inflazione. Una decisione discutibile anche perché crea effetti diversi a seconda delle nazioni dove impatta e l’inflazione oltretutto è stata generata da fattori extranazionali». È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera Fabio, intervistato su Il Dubbio. «Le conseguenze sono state un aumento del costo del denaro e quindi dei mutui a tasso variabile, dei nuovi mutui e dei prestiti esistenti, quindi anche un risentimento indiretto sul costo della vita. Questo ha comportato una contrazione dell’economia che paghiamo tutti. In questo quadro si inserisce la norma che il governo ha approvato».: il sistema bancario si comporti correttamente «In questa situazione difficile», ha aggiunto, «è necessario che il sistema bancario si ...

Per questo bisognava intervenire e il fine ultimo è tagliare lesul lavoro, anche in vista ... Poi, spiega: "Noi non siamo contro le banche, soprattutto pensiamobanche di credito cooperativo ...In merito al decreto in toto, poi, il deputato forzista ha detto che 'l'innalzamento delle... Il centrodestra è da sempre attentoistanze di quella piccola e media impresa che è l'ossatura ...L'Italia - sottolinea Moody's - sta seguendo altri paesi europei che hanno impostosimili sui ... che si applica a tutte le banche del Paese, il prelievo spagnolo si applica solobanche che ...

Mutui, cosa cambia con la tassa alle banche: aiuti ai giovani con i redditi più bassi Corriere della Sera

La tassa sugli extraprofitti delle banche contenuta del decreto legge Omnibus del governo è “credit negative” per il settore. E’ quanto affermano ...(Teleborsa) - Mundys (precedentemente Atlantia) ha pubblicato la nuova edizione del Tax Transparency Report (relativo all'anno fiscale 2022), il documento che indica l'ammontare delle imposte pagate ( ...