Tassa sulle banche | Abi | istituti sorpresi Moody' s boccia la misura | Negativa per il settore

Financial Times:banche danneggia reputazione dell'Italia Lasugli extraprofitti delle banche, con il suo impatto sui mercati, finisce in prima pagina sul Financial Times che dedica ...sugli extraprofitti delle banche L'intervento del governo andava nella direzione giusta e ...aggiunge una critica feroce alla prima risposta dei mercati dopo l'annuncio del provvedimento...... che infine perde quota ad Amsterdam dopo l'impennata di ieri, dovuta a timoriforniture: 36,... Le banche consolidano il rimbalzo dopo il martedì nero seguito all'annuncio dellasugli extra ...

Moody's: 'La tassa sulle banche è negativa per il settore' Agenzia ANSA

(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2023 "Andiamo avanti sul tema della tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche, è una questione di equità sociale, giustizia e di buon senso". Lo ha detto il min ...Un professore di filosofia tedesco propone di portare la tassa di successione al 100%: "il concetto di eredità è fonte di iniquità".