Tassa sugli extraprofitti | è tensione tra Meloni e Marina Berlusconi

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ci sarebbe un po’ ditra le due Che succede tra Giorgia? Stando alle ultime e a quanto riporta Il Foglio, con un’intervista di Tajani, ci sarebbe della maretta. A crearla ladelle banche. Tajani spiega: «È che la Famiglia non ha gradito». Secondo la testataavrebbe provato a chiamare palazzo Chigi. Secondo la versione avrebbe proposto un distinguo cosa non gradita dalla. Tajani spiega: . «Per non colpire la credibilità del sistema Italia la norma dev’essere scritta bene e sarebbe stato meglio fare tutto a mercati chiusi». Il rapporto tra lae la figlia dell’ex leader di Foza Italia fa parte degli equilibri del ...

... con l'Ungheria o con la Germania Andarci piano col crac delle banche: laextrapofitti non rimette in discussione il liberalismoRoma, 10 ago. " "Giusta laextraprofitti delle banche voluta dal governo Meloni. La Banca centrale europea è intervenuta per fermare l'inflazione con un aumento deciso dei tassi di interesse. Questo, però, ha ...Si prevede allora che i soldi prelavati con l'una tantumextraprofitti bancari - più di 2 miliardi di euro - contribuiscano a coprire i tagli fiscali e gli aiuti ai titolari di mutuo in ...

Meloni e la tassa sugli extraprofitti, il Financial Times: "Dalla guerra ai poveri alla mossa alla Robin Hood contro le ... Il Riformista

Allungano il passo le principali borse europee dopo il dato sull'inflazione Usa, cresciuta meno delle delle stime. La migliore è Parigi (+1,1%), seguita da Madrid (+1,05%), Milano (+0,9%) e Londra (+0 ...“Ridurrà il reddito netto”, spiega l’agenzia di rating. Critico anche il Financial Times: con questa mossa il governo italiano perde la credibilità che stava acquisendo ...