Tassa su extraprofitti | Patuanelli a La7 | “Governo cialtrone | annuncia misura a mercati aperti senza che il testo ci sia in Gazzetta Ufficiale”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “suglidelle banche? È una buona notizia che il, anche se con gravissimo ritardo, faccia una norma che poi vorremmo anche leggere in, perché a oggi non c’è ancora un. Così fra qualche anno forse potremo dire che la Meloni ha fatto anche cose buone”. È la bordata sarcastica lanciata dal senatore del M5s Stefano, ospite di In Onda Estate (La7), all’indirizzo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi, nella sua video-rubrica social “Gli appunti di Giorgia”, ha magnificato il provvedimento una tantum relativo allasuglidelle banche e approvato dal Consiglio dei ministri nel decreto Asset e Investimenti.ricorda: ...

Nella stessa sezione troviamo le misure del governo ('ridotta, prelievo dimezzato. E le ... Nel fondo spazio alla norma suglidelle banche ('Giocare col populismo costa caro'). Tema ...In Russia arriva l'imposta sugli. Il 4 agosto 2023, il presidente Vladimir Putin ha firmato la legge, approvata dal ...categorie di contribuenti sono esenti dall'applicazione della, ...Poi riconosce che in Italia i problemi riguardano anche "i livelli salariali" Come funziona lasugliin Europa. Sono destinate a " finanziare " le misure per famiglie e imprese le ...

Tassa extraprofitti: ecco come possono aumentare i costi dei conti correnti Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - Sono positivi i future sugli indici europei, dopo la giornata di recupero della vigilia e con l'attenzione che e' rivolta ai numeri sull'inflazione am ...ROMA (ITALPRESS) – “La Bce ha sbagliato, lo diciamo da mesi e questa è l’inevitabile conseguenza. Purtroppo, chi ne ha fatte le spese sono state le imprese e chi ha mutui a tasso variabile, ora c’è il ...