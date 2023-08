Tassa extraprofitti | Fassina | “La direzione iniziale era giusta ma il governo si è fatto intimidire Il prelievo dalle banche sarà solo simbolico”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “suglidelle? L’intervento delandava nellae utilizzo l’imperfetto perché poi purtroppo hamarcia indietro con l’incursione del Mef che ha radicalmente ridimensionato il provvedimento fissando quel tetto massimo allo 0,1% del totale dell’attivo. In questo modo il contributo dellediventa una cifra simbolica, che serve alla Meloni per presentarsi sui social e in tv come una Robin Hood. Ma l’impatto sostanziale della norma è piuttosto marginale, come dimostra il recupero delle Borse successivo all’intervento del Mef”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione Fino a qui tutto bene (Radio Cusano Campus) da Stefano, economista ed ex parlamentare, che ...

In questo momento di grande difficoltà ed incertezze il Governo, grazie alla spinta decisiva della Lega, ha approvato una norma di equità sociale per sostenere chi è in difficoltà: un prelievo degli ...Il governo Meloni fa danni molto più seri dei writer che sfregiano la Galleria di Milano, e per motivi non più nobili dei loro. Ecco perché lasugliè un grave errore Giorgia Meloni e Matteo Salvini non meritano certo l'accostamento a Giovanni Giolitti, di cui li gratifica Roberto Saviano ; il loro non sarà forse il ...Lasuglidelle banche non tocca correntisti e imprese ma il rischio è che il prelievo straordinario venga in qualche modo scaricato sui clienti finali: Assoutenti teme un rincaro dei ...

Tassa extraprofitti: ecco come possono aumentare i costi dei conti correnti Il Sole 24 ORE

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Ogni giorno che passa è sempre più chiaro che il governo Meloni non ha tassato gli extraprofitti delle banche, ma ha chiesto alle banche di estorcere per suo conto tre mil ...“Ridurrà il reddito netto”, spiega l’agenzia di rating. Critico anche il Financial Times: con questa mossa il governo italiano perde la credibilità che stava acquisendo ...