Taremi la punta più vicina all’Inter e Zhang impone un budget ? TS

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ora si fa largo Mehdi, l’attaccante grande e grosso che piace a Simone Inzaghi per rimpiazzare Dzeko e Lukaku. Previsti contatti tra Inter e Porto CERCASIla pista più. Davanti sia a Balogun che a Beto, gli altri due profili sul taccuino di Marotta e Ausilio. L’iraniano, 30 anni, è pressato anche dal Tottenham e ha un costo di cartellino non proprio bassissimo: 30 milioni di euro.ha posto unper l’attaccante attorno a quella cifra. Da capire se il club affonderà proprio sul giocatore del Porto, per poi cercare di vendere Correa per prendere un’altra. Nelle prossime 48 ore ci saranno nuovi contatti tra l’Inter, entourage e club portoghese. La strada è però in salita, ma a Inzaghi serve un ...

O se decidono di investirli sulla, non ci sono più risorse per il difensore. E quindi bisogna ... Non è l'unica ipotesi sul tavolo, visto che in qualche modo resiste ancora la pista, di ...... i dirigenti nerazzurri riaprono la pista che porta all'iranianodel Porto. Correa è in ... per poi cercare un 9 più tradizionale come quartaUnicaMusa, supportata dai trequartisti Di Maria, Silva e Mario. QUI PORTO - Probabile ... Davantie Martinez. Le probabili formazioni di Benfica - Porto BENFICA (4 - 2 - 3 - 1): ...

La partenza era stata promettente, ma i cavalli buoni si vedono all'arrivo e adesso il mercato dell'Inter rischia di passare da un potenziale 8 in pagella a una clamorosa insufficienza. Perché privato ...