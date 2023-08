Tajani “Sugli extraprofitti delle banche norma da scrivere bene”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La Bce ha sbagliato, lo diciamo da mesi e questa è l’inevitabile conseguenza. Purtroppo, chi ne ha fatte le spese sono state le imprese e chi ha mutui a tasso variabile, ora c’è il rischio che i mutui non pagati si trasformino in crediti deteriorati che potrebbero creare altri problemi. Per questo bisognava intervenire e il fine ultimo è tagliare le tasse sul lavoro, anche in vista del dibattito sul salario minimo”. Così, in un’intervista a Il Giornale, il vice premier, ministro e segretario di Fi, Antonio, tornando sulla tassavarata dal Cdm. Poi, spiega: “Noi non siamo contro le, soprattutto pensiamo alledi credito cooperativo e popolari, stiamo lavorando nell’interesse dei risparmiatori. In questo momento le...