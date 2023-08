Sulla sicurezza alimentare l’Ue prenda esempio dall’Italia

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il 3 luglio, un lotto di quasi 27 tonnellate di angurie altamente tossiche è transitato nel mercato della frutta di Barcellona in Spagna ed è poi stato rivenduto sia sul mercato nazionale iberico che su quello europeo. La frutta in questione, proveniente dal Marocco, conteneva quantità di Metomil, un pesticida altamente tossico, in quantità superiori a 25 volte i limiti consentiti dall’Unione europa. Purtroppo, quando le autorità spagnole hanno lanciato l’allerta, le angurie erano state già consumate da ignari amanti della frutta fresca di stagione. Se qualcuno pensasse che si tratta di un caso isolato, si sbaglierebbe di grosso. Appena pochi mesi fa, la rivista tedesca Öko Test, che svolge test di qualità di prodotti a difesa dei consumatori, ha inviato un’allerta sulle fragole provenienti sempre dalla Spagna, ed in particolare dalla provincia di Huesca. Il problema era ancora ed una ...