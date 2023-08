Suicidio Luca Ruffino | non aveva alcuna patologia grave 

Leggi su agi

(Di giovedì 10 agosto 2023) AGI -non era affetto da nessuna malattia grave. È questo uno dei primi esiti dell'autopsia svolta stamane sul corpo del presidente di Visibilia morto suicida. A quanto si è appreso, dall'autopsia non sarebbe emerso "nulla di rilevante". Accertare la presenza o meno di malattie gravi, che potrebbero avere spinto l'imprenditore a togliersi la vita, era uno dei quesiti posti dalla Procura agli esperti dell'Istituto di Medicina Legale di Milano. L'esame è stato disposto nell'ambito dell'indagine per 'istigazione al' a carico di ignoti. Scopo dell'inchiesta è quello di accertare se qualcuno possa avere 'istigato' l'imprenditore, per esempio minacciandolo. Per ricostruire il quadro in cui è maturata la scelta di togliersi la vita, gli inquirenti ritenevano utile sapere sesoffrisse di una ...