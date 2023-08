Suicidio Luca Ruffino | l' autopsia smentisce | nessuna grave patologia alla base del gesto

Nulla di rilevante, nessuna malattia grave tale da poter "giustificare" ildiGiuseppe Reale Ruffino, il presidente della holding Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanché, che sabato sera 5 agosto si è tolto la vita, con un colpo di ...Dietro aldiRuffino non ci sarebbe nessuna malattia grave . E' quanto emerge dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata oggi a Milano sul corpo del presidente della holding Visibilia (ex ...approfondimento MortoRuffino, la procura indaga per istigazione alChi era Ruffino Ruffino era un manager d'esperienza, con un passato, tra le altre cose, nel Cda di FerrovieNord, ...

Suicidio di Luca Ruffino, l'autopsia a Milano: dai primi rilievi non risultano gravi malattie Corriere Milano

