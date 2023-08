Suicidio Luca Ruffino | l' autopsia | Nessuna malattia grave | l' ultima nota | Tensioni e sofferenze | sono saturo

(Di giovedì 10 agosto 2023)emersi nuovi dettagli riguardo alla tragica morte di, presidente di Visibilia Editore, che si è tolto la vita sparandosi in casa sua lo scorso 5 agosto. Secondo i primi risultati dell'condotta presso l'Istituto di Medicina Legale di Milano, non erano presenti gravi malatti

I pm di Milano, che hanno aperto un fascicolo per istigazione al, si stanno concentrando adesso sulla sua attività imprenditoriale. Da una parte Visibilia ...eseguita oggi sul corpo di...Nulla di rilevante, nessuna malattia grave tale da poter "giustificare" ildiGiuseppe Reale Ruffino, il presidente della holding Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanché, che sabato sera 5 agosto si è tolto la vita, con un colpo di ...Dietro aldiRuffino non ci sarebbe nessuna malattia grave . E' quanto emerge dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata oggi a Milano sul corpo del presidente della holding Visibilia (ex ...

Luca Ruffino, morto suicida: l'esito dell'autopsia conferma che non aveva malattie terminali IL GIORNO

Luca Ruffino non soffriva di gravi malattie. È l'esito dell'autopsia svolta sul corpo del presidente di Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanchè, morto suicida nella serata di ...MILANO - Dall'autopsia eseguita oggi sul corpo di Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore, emergono i primi risultati che indicano l'assenza di evidenze di gravi malattie. Ruffino si è tolto la ...